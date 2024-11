«Ufficializzo oggi la mia decisione di lasciare Italia Viva, una scelta maturata ormai da agosto scorso quando il partito ha gestito in maniera tragicomica le elezioni regionali nella mia Calabria. Un vero e proprio disastro che mi ha profondamente delusa e amareggiata anche perché nessun chiarimento interno vi è stato né prima né in seguito alle elezioni calabresi». È quanto dichiara la senatrice Silva Vono, dopo aver lasciato il partito capeggiato da Matteo Renzi per approdare nel gruppo parlamentare di Forza Italia.

Gelsomina - detta "Silvia" - Vono fu eletta alle Politiche del 2018 con il Movimento 5 stelle, nel collegio uninominale di Catanzaro. Nel settembre del 2019 lasciò il M5s per aderire al partito di Renzi. Oggi, infine, l'approdo nel partito del Cav.

«A livello parlamentare - aggiunge, continuando il suo j'accuse contro Iv - il dialogo lo definirei assente anzi "asintomatico" per usare un termine tristemente molto diffuso oggi. Fin dal mio ingresso nel partito ho cercato di accendere un faro sui territori e sulla cura degli stessi, ribadendo l'importanza di costruire una rete di rapporti importanti attraverso un'organizzazione seria e capace ma nulla, la macchina del partito, in Calabria come altrove, si è mossa solo per la promozione del libro del senatore Renzi e adesso per l'elezione del Presidente della Repubblica. Noi parlamentari ora torniamo utili, come numerini, per il solito bluff di essere l'ago della bilancia a cui, francamente, non crede più nessuno».

«Proprio per queste ragioni - prosegue - e proprio in questo delicato momento democratico, per mia onestà intellettuale e per rispetto degli elettori, profondamente delusa dalla gestione del partito, identificato solo nell'intelligenza salottiera del proprio leader, non ho altra scelta che quella di ufficializzare il mio addio ad Italia viva. Il territorio è al centro del mio mandato parlamentare. Un territorio fatto di donne e uomini che mi hanno dato fiducia e a cui io intendo dare voce al massimo livello possibile. Per queste ragioni, con rinnovata passione ma mantenendo immutato l'impegno per il supremo interesse degli italiani e dei calabresi, ho scelto di aderire a Forza Italia. L'unico partito - conclude Vono - che in questi anni ha dimostrato di essere veramente attento alla mia Calabria e che rappresenta un baluardo di quei valori democratici, liberali, cattolici, europeisti e garantisti in cui mi riconosco. L'unico vero centro e l'unica vera casa di tutti noi moderati».