Il parlamentare calabrese smentisce un rientro nel partito di Berlusconi e spiega di stare lavorando alla costruzione di un centro moderato che faccia capo al Partito Popolare Europeo

Nessun ritorno in Forza Italia. E’ risoluto Pino Galati, parlamentare di Ala, che spiega a LaCNews24 di avere con sua stessa sorpresa letto l’indiscrezione che ne vorrebbe una fine dell’esperienza con Verdini per fare ritorno nel partito di Berlusconi.

«Noi abbiamo ritenuto con altri deputati, finita l’esperienza delle riforme – spiega - di dover costruire quel centro moderato che fa capo al Partito Popolare Europeo di cui certo Forza Italia è il partito più forte. Ma non si tratta di tornare negli azzurri, ma di costruire un centro moderato che aderisce al Ppe che possa fare la sua parte fino in fondo in Italia».



Tiziana Bagnato