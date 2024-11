Alla fine Jole Santelli è riuscita tornata su Striscia la notizia, vera consacrazione nazionalpopolare della notorietà di un personaggio pubblico, anche se non sempre nell’accezione positiva del termine.

Questa sera, il Tg satirico di Antonio Ricci ha dedicato alla presidente della Calabria un servizio per commentare l’ultima prestazione danzante, questa volta però in piena era Covid e in spregio delle regole che lei stessa, con apposita ordinanza, aveva emanato il 25 settembre scorso.

«Non paga – scrive Striscia nel commento al servizio - di alcune sue precedenti performance (in cui mostrava di avere qualche problema nell'indossare correttamente la mascherina e di non prestare attenzione alle più basilari norme igieniche in vigore durante il lockdown), la governatrice della Calabria Jole Santelli ha deciso di concedere il tris: ecco un video che la ritrae scatenarsi in alcuni balli popolari senza rispettare il distanziamento e - ovviamente - senza mascherina, per di più in un luogo chiuso».

Qui il video del servizio andato in onda questa sera.

Anche le Iene, la trasmissione cult di Italia 1, ha dedicato un servizio alla vicenda, per ora limitandosi a pubblicare un breve video con il relativo commento sulla pagina internet del programma, ma non è escluso che gli inviati in giacca nera e occhiali da sole abbiano già puntato la Cittadella.

Qui il video delle Iene

