Con una mozione i consiglieri comunali Mimmo Gianturco e Pasqualino Ruberto chiedono al sindaco che venga annullata la procedura di affidamento dell’opera relativa alla realizzazione di un parcheggio interrato nel centro urbano di Nicastro

Con delibera del 10.6.2010 il Consiglio comunale approvava il programma triennale delle opere pubbliche, tra queste era previsto anche l’intervento di “realizzazione di un parcheggio interrato nel centro urbano di Nicastro” per un importo di Euro 6.000.000,00.



Nel 2012 il dirigente – si legge nella mozione presentata dai due consiglieri comunali Pasqualino Ruberto e Mimmo Gianturco - procedeva ad affidare al “Consorzio Artigiano Edile Comiso Societa’ Cooperativa (C.A.E.C.)” la realizzazione del parcheggio in Piazza Della Repubblica. Nel 2013 si procedeva alla rimodulazione del piano economico finanziario che prevedeva il nuovo valore del progetto ad Euro 9.670.144,70 anziché gli originari Euro 6.000.000,00.



I due consiglieri considerato che ‘sono passati circa 8 anni dalla approvazione del progetto preliminare in oggetto, e che dopo tale periodo sarebbe opportuno rivalutare la valenza del progetto stesso per i contesti mutati, che la realizzazione di 290 posti auto di certo non darebbe una risposta esaustiva al problema dei parcheggi dell’area, tenuto conto che si “perderebbero” gli attuali parcheggi di Piazza della Repubblica, che appare alquanto anomala la evoluzione del progetto sia nei valori (passati dagli originari 6.000.000,00 ai successivi 9.670.000,00) che nel successivo ampliamento dell’affidamento dei parcheggi a pagamento, che sul territorio è nato un comitato spontaneo “Piazza Della Repubblica” che audito nella apposita commissione consiliare si è dimostrato nettamente contrario alla realizzazione dell’opera mettendo in evidenza le gravi conseguenze sulla viabilità nonché alle attività commerciali esistenti dell’area’, chiedono dunque al sindaco che venga annullata la procedura di affidamento dell’opera e che venga trovata alla problematica dei parcheggi una progettualità alternativa.