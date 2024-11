E’ un out out quello che in maniera non troppo sibillina Forza Italia lancia a Paolo Mascaro. Sua sostenitrice da sempre, rimastagli accanto anche nelle avversità, gli azzurri sarebbero sì pronti a sostenere una ricandidatura alla guida della città ma solo se l’avvocato rinuncerà al suo progetto civico ed accetterà di inserire il simbolo di Forza Italia.



Il partito lo comunica ufficialmente con una nota seguita al direttivo cittadino di Forza Italia tenutosi alla presenza del coordinatore provinciale Domenico Tallini, del vicecoordinatore provinciale Francesco De Sarro, di candidati al consiglio comunale ed ex consiglieri comunali, iscritti e simpatizzanti. «La lista di Forza Italia da presentare alle prossime elezioni amministrative – scrivono dal direttivo - è già pronta. Punteremo su rappresentanti espressione di diversi settori della società civile che sappiano incarnare e tutelare le esigenze e i bisogni della collettività lametina. Stiamo valutando tra diverse figure un candidato a sindaco che sia un professionista qualificato, di elevata competenza e alto profilo, da sottoporre all’intera coalizione di centro destra. La vita democratica a Lamezia Terme sarà ripristinata con interpreti adatti a risollevare le sorti della città e a rilanciarne il ruolo fondamentale all’interno della Regione».



«Forza Italia – aggiungono dal direttivo - ha la sua storia ed è impensabile che possa rinunciare al proprio simbolo. Alle ultime elezioni amministrative è risultata il primo partito ed ha dimostrato, in consiglio comunale, in giunta, nelle piazze lealtà e coerenza rispetto alla figura del sindaco, anche e soprattutto nei momenti più controversi del suo cammino. Per tali motivi riteniamo imprescindibile che il simbolo di un partito che ha saputo così bene interpretare i delicati ruoli che il consenso popolare gli ha attribuito, debba continuare a costituire una stella polare per l'elettorato».



«Dunque – avvertono gli azzurri - non potrà darsi spazio a soluzioni che ipotizzino competizioni elettorali in cui non sia direttamente presente il nostro partito. Non riteniamo quindi di poter condividere scenari in cui sia che il Consiglio di Stato confermi l'ingiustizia dello scioglimento, sia che disattenda inopinatamente la giusta sentenza del Tar, Forza Italia non abbia una postazione diretta in consiglio comunale, espressiva di una sua diretta partecipazione alla scelta ed al sostegno del sindaco». «Attendendo con fiducia la sentenza del Consiglio di Stato, prevista per il prossimo 19 settembre, Forza Italia – concludono dal direttivo – è determinata a rendersi protagonista del rilancio politico-amministrativo della città con uomini e donne che non lesineranno energie per dare il loro contributo allo sviluppo dell’intero territorio».

LEGGI ANCHE: Lamezia, il centrosinistra salta le primarie. Il centrodestra attende