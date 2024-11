Il vice ministro all’Interno Bubbico fa tappa a Lamezia per appoggiare la campagna del candidato a sindaco Tommaso Sonni e dà la sua ricetta per il buon governo al Sud

Ha fatto tappa anche a Lamezia Terme il vice ministro dell’Interno Filippo Bubbico che ha incontrato il candidato a sindaco del centrosinistra Tommaso Sonni nell’ambito di un appuntamento dedicato al tema ‘Legalità, trasparenza e lotta alla criminalità’.



Ad accoglierlo anche la parlamentare Doris Lo Moro e il presidente della Provincia Enzo Bruno.



«La Calabria ha bisogno di maggiori risorse – ha dichiarato Bubbico – ma che vengano canalizzate in modo diverso più efficace se si vuole che le politiche possano essere più pregnanti». Il viceministro si è soffermato poi sulla speculazione edilizia e il dovere di offrire risposte concrete ai giovani che abbandonano la propria terra in cerca di un lavoro all’estero», per poi puntare il dito contro la politica che segue il consenso facile e contro quella dello scaricabarile.



Spirito di responsabilità e volontà nel valorizzare le realtà positive e oneste le direttrici da seguire per chi si appresta a guidare una realtà del sud Italia. Un sud, ha sottolineato Bubbico, che merita di uscire dalle maglie degli stereotipi in cui per lungo tempo è stata confinata.



Enzo Bruno, presidente della Provincia e segretario provinciale del Pd, ha colto poi l’occasione per garantire pieno appoggio a Tommaso Sonni nella corsa per la fascia tricolore, sottolineando però anche il ruolo di Enzo Richichi, uscito perdente dalle primarie e ora capolista, come attrattore di voti e, quindi, uno dei vettori della vittoria del medico lametino.