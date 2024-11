Sono continuati fino a tarda ora i riconteggi in Tribunale dei voti dei consiglieri comunali per potere determinare la composizione del Consiglio. Sotto la lente della commissione elettorale ci sono trenta verbali sequestrati e diverse anomalie. Tra quelli in tribunale e quelli in Comune diversi sarebbero gli elementi che non coincidono. In particolare alcuni conteggi sarebbero stati corretti con la penna con il bianchetto, in alcuni casi aggiungendo cifre: da 3 a 23, da 1 a 11. Tutti aspetti da chiarire.

Alla luce degli ultimi riconteggi la composizione del Consiglio comunale risulta la seguente: con Paolo Mascaro entreranno nell’assise Tranquillo Paradiso (già componente del precedente consiglio), Pino Zaffina ( nel precedente consiglio ma nelle fila del Partito Democratico), Maria Grandinetti (anch’essa nell’assise precedente), Giovanni Pulice, Antonietta D’Amico, Danilo Gatto, Davide Mastroianni (eletto nel precedente consiglio con Pasqualino Ruberto). Con Mascaro anche Alessandro Saullo, il più votato con 1037 preferenze e Annalisa Spinelli, la donna più votata con 812 preferenze, Giancarlo Nicotera e Enrico Costantino (entrambi nel consiglio eletto nel 2015), Anna Caruso, Giovanni Saladini, Rosy Rubino, Antonio Lorena. Entrano in consiglio gli ex candidati a sindaco Ruggero Pegna, Rosario Piccioni ed Eugenio Guarascio. Per Fratelli d’Italia sederanno in assise Pietro Gallo e Mimmo Gianturco, per Forza Italia Matteo Folino e Antonio Mastroianni, per il Partito democratico Aquila Villella e Lucia Cittadino.

Il lavoro della commissione elettorale non è però ancora terminato.