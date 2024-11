In una nota il partito della Meloni stigmatizza la scelta di individuare un tutor e fa appello affinché venga fissato un incontro per concertare insieme il nome della nuova figura

«Una figura, all’interno del nuovo Consiglio provinciale, disponibile ad accogliere le istanze della città di Lamezia Terme che, seppur commissariata, è rappresentata da validi dirigenti di forze politiche di centrodestra che, come FDI, hanno supportato e contribuito alla vittoria finale». E’ quanto chiede di individuare Fratelli d’Italia Lamezia che, senza peli sulla lingua, in una nota stampa ammette: « Non ci è piaciuto leggere che a Lamezia e al suo comprensorio sia stato affidato un tutor nella persona del consigliere Montuoro (al quale va la nostra stima e rispetto ) ma sappiamo scegliere da soli i nostri interlocutori ove sia necessario, nella speranza che non sia il segnale che il presidente Abramo si stia disimpegnando personalmente delle problematiche del comprensorio Lametino».



«Nella consapevolezza che l’indicazione e/o una nomina preventivata unilateralmente senza consultare i Dirigenti delle forze politiche che vivono quotidianamente le problematiche e le difficoltà del territorio di Lamezia Terme rispecchia il modus operandi della vecchia politica e traccia un pessimo inizio di legislatura del Palazzo di Vetro, attendiamo la fissazione dell’incontro da parte del neo Presidente».