Largo ai dubbi: la delegazione azzurra, guidata dal coordinatore provinciale Mimmo Tallini e formata dal coordinatore cittadino Spinelli e dal capogruppo in Consiglio comunale Carolina Caruso, conferma il suo pieno appoggio al sindaco Mascaro

"Forza Italia conferma il suo pieno appoggio al sindaco Paolo Mascaro e al suo disegno di rilancio della terza città della Calabria, progetto alternativo alla sinistra che ha devastato il Comune negli ultimi dieci anni di malgoverno e isolamento".



È quanto riporta in una nota la delegazione azzurra, guidata dal coordinatore provinciale Mimmo Tallini e formata dal coordinatore cittadino Spinelli e dal capogruppo in Consiglio comunale Carolina Caruso.



"Forza Italia, che è stato il partito che ha contribuito più di ogni altro alla larga vittoria di Paolo Mascaro, ha rinnovato la sua fiducia al sindaco, impegnato in una difficile e delicata opera di risanamento del Comune e, nel contempo, nella costruzione di un progetto di riscatto e rinascita per Lamezia Terme. La delegazione azzurra ha assicurato a Mascaro pieno appoggio, a tutti i livelli, su tutte le battaglie a difesa delle prerogative di Lamezia Terme, a cominciare dalla sanità, dove è necessario rivendicare un potenziamento delle strutture ospedaliere e della prevenzione sul territorio. Mobilità, trasporti, area metropolitana con Catanzaro, rilancio dell'agricoltura e delle attività produttive, sono - si sottolinea - i temi che Forza Italia intende affrontare assieme al sindaco per aprire una nuova stagione a Lamezia Terme.

Il sindaco Mascaro ha apprezzato la posizione di Forza Italia, confermando a sua volta che la sua Amministrazione riveste una connotazione di centrodestra, alternativa alla sinistra. Per il sindaco, Forza Italia resta, a prescindere dalla sua consistenza numerica in Consiglio (determinata dal passaggio di alcuni consiglieri in altri gruppi), un partito essenziale per la maggioranza, a cui deve essere riconosciuta piena dignità politica".