Il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha dato il benvenuto in Calabria a Giorgia Meloni. Il leader del partito, in occasione dell’appuntamento in corso al Grand Hotel Lamezia, incontra i responsabili locali e gli iscritti del movimento politico. L’evento, inoltre, ufficializza l'ingresso di Fausto Orsomarso e Giovanni Dima.

"Non mi sembra che ci sia stato granché di cui parlare. Quindi, evidentemente, non c'é niente di rivoluzionario in quello che è stato fatto". Ha commentato il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in merito alla situazione in Calabria.

"La Calabria, si vede dai dati Svimez - ha aggiunto - esattamente come le altre regioni del Mezzogiorno d'Italia ha ancora grandi difficoltà. Penso che si possa fare molto di più a livello regionale. Penso che si potesse fare tantissimo di più a livello nazionale. Non basta prendere e nominare un sedicente ministro al Mezzogiorno, che poi era uno che faceva già il sottosegretario o il viceministro nei tre governi precedenti, per dire che ci si sta occupando del Mezzogiorno perché qui di risposte, di servizi, di infrastrutture, di risorse, di opportunità non ne sono arrivati". (Ansa)