Lo ha dichiarato il Presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme, Francesco Grandinetti: ‘rispetteremo gli impegni con i cittadini’

Nello spirito che ho sempre mantenuto per ultimare le questioni in sospeso è stata mia premura convocare il Consiglio Comunale per questa settimana ed uno per la prossima settimana. Nel primo, che si terrà Mercoledi in prima convocazione alle ore 10,30 ed in seconda convocazione Venerdi alle ore 10, 30 ho ritenuto di dover portare all'approvazione dell'assemblea i residui debiti di bilancio verso i cittadini che hanno avuto ragione tramite sentenza del tribunale passata in giudicato. Sempre nello stesso giorno ho inserito un punto che contempli l'approvazione delle osservazioni sul Piano Spiaggia.





Nella prossima settimana, invece, porteremo in discussione per l'approvazione l'Accordo di Programma siglato dal Sindaco con la Regione Calabria su una proposta "piano casa" i cui fondi andrebbero persi qualora non si arrivasse alla presa d'atto in Consiglio Comunale. Nel Consiglio Comunale della prossima settimana porterò anche come ordine del giorno l'approvazione della pratica sulla Scuola Civica di Polizia Locale rimasta senza votazione per mancanza del numero legale.



A tal proposito mi preme in qualità di Presidente del Consiglio Comunale sottolineare, per onor di verità, che durante la discussione nell'Assemblea precedente di questo punto sono avvenute alcune disfunzioni ed imprecisioni che ne hanno determinato la mancanza del numero legale e la conseguente chiusura del Consiglio Comunale. In particolare la Consigliera Caruso che aveva già votato favorevolmente per l'approvazione della pratica era subito dopo andata via ritenendo chiuso il punto sull'odg. e pertanto non si assentò di proposito. Questa mia precisazione era doverosa per il ruolo che ricopro a difesa di tutti i Consiglieri Comunali, in quanto la non presenza della Consigliera Caruso era stata interpretata da alcuni organi d'informazione diversamente da quanto lei aveva già dichiarato nella votazione poi sospesa per mancanza del numero legale.





Pertanto lavoreremo fino all'ultimo giorno di questa consiliatura con la determinazione che abbiamo sempre avuto e rispettando gli impegni con i cittadini.