Battuta d'arresto per la Giunta Mascaro: parere negativo sul bilancio di previsione 2015

Il collegio dei revisori dei conti del comune di Lamezia Terme ha espresso parere negativo sul bilancio di previsione 2015, approntato dalla giunta Mascaro. Lo strumento contabile, dopo l'approvazione in giunta, era stato inviato ai revisori per il loro parere, prima di essere presentato in consiglio comunale. Una brutta tegola per l'amministrazione, al primo vero difficile scoglio da superare dopo tre mesi dall'elezione. Nei giorni scorsi, infatti, il prefetto aveva dato i cosiddetti 20 giorni di tempo all'esecutivo, entro i quali approvare in consiglio comunale il bilancio di previsione. Un termine decorso il quale potrebbe essere commissariato il Comune, con lo scioglimento del consiglio. È quindi corsa contro il tempo a questo punto. L'amministrazione dovrà recepire le indicazioni dei revisori, predisporre un nuovo bilancio, approvarlo in giunta e poi in consiglio comunale. Il tutto entro il prossimo 15 settembre. Confidando magari in qualche altro giorno di tolleranza.