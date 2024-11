Prima uscita pubblica per il prefetto a riposo che compone la commissione che guiderà Lamezia per 18 mesi salvo il ricorso al Tar non decida diversamente

«Non mi considero qui in modo passeggero. Stiamo lavorando, se poi dovremo togliere il disturbo ce ne andremo. Se invece staremo lo faremo sapendo che è una realtà molto delicata. Non mi interessa il passato se non per capire il presente».

Il prefetto a riposo Francesco Alecci, componente della commissione di commissari che guiderà il comune di Lamezia per 18 mesi, ha oggi fatto la sua prima uscita pubblica in occasione del forum sulle scuole sicure che ha visto anche la presenza, tra gli altri del ministro per il Mezzogiorno De Vincenti e del governatore Oliverio.

«So che ci sono 70 mila abitanti che devono essere amministrati al meglio. So che c’è un territorio comunale tra i più vasti. So che devo dare un’indicazione alla magistratura inquirente e alle forze dell’ordine che questo comune assolutamente rispetta la legalità. Io e gli altri membri della commissione che mi accompagna cercheremo di fare il meglio nell’interesse dei cittadini», ha dichiarato il commissario.

Tiziana Bagnato