Il 30 giugno, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, si svolgerà nei locali dell'Aula Magna Università Marcatorum (Palazzo Furci) Lamezia Terme, il workshop "Idee per Lamezia: progettiamo insieme il nostro futuro", organizzato dalla locale sezione del Partito democratico.



«Nel corso della campagna di tesseramento - spiega un comunicato - è stato somministrato un questionario attraverso il quale iscritti e simpatizzanti hanno potuto esprimere la loro percezione sui temi prioritari e le emergenze della città e sarà proprio a partire dalla elaborazione di questi spunti che avverrà il confronto».



L’iniziativa segue alla «nuova fase tesa a ricostruire un rapporto con la società lametina. Partire dalle idee dei cittadini e svolgere il tesseramento in piazza in modo aperto, trasparente e nel pieno rispetto delle regole del Pd, vuole segnare un cambio di passo e di approccio, recuperando valori e modalità di coinvolgimento di un partito naturalmente vocato all'ascolto e al confronto, scelta che ha registrato l'apprezzamento di nuovi e vecchi compagni».



Inoltre, nella stessa giornata «si chiuderà la campagna di tesseramento per partecipare all'elezione degli organismi dirigenti che saranno eletti in occasione del Congresso cittadino che verrà celebrato il 5 luglio. Gli organismi così eletti avranno il compito di rappresentare e sintetizzare la posizione politica del partito democratico a Lamezia ed avviare costruttivi confronti tematici con le parti sociali ed economiche, anche in vista delle prossime competizioni elettorali».