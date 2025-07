Fine delle tensioni. Almeno per il momento. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha trovato la sintesi dopo le polemiche sull'attribuzione del ruolo di capogruppo nel Consiglio comunale di Lamezia Terme. Ci ha pensato il segretario cittadino Vittorio Paola a far sedere i consiglieri eletti e l'ex candidata a sindaco tutti intorno allo stesso tavolo, quello della sede regionale del partito a Lamezia. Tutti presenti i consiglieri Doris Lo Moro, Lidia Vescio, Fabrizio Muraca e Gennarino Masi.

Il Pd lametino parla di «una riunione franca e costruttiva alla fine della quale si è arrivati a una soluzione condivisa unitariamente, sentite le diverse istanze del partito nei diversi livelli». Alla fine dunque, si è raggiunta la mediazione: l'ex candidata a sindaco nonché tesserata del partito fa il suo ingresso nel gruppo Pd ma non sarà capogruppo. Il ticket alla guida del gruppo consiliare rimane, infatti, invariato: il capogruppo sarà Fabrizio Muraca con Lidia Vescio nel ruolo di vice.

Intanto dal partito fanno sapere che «si è convenuto inoltre che il segretario convocherà entro il 10 settembre l'assemblea degli iscritti per avviare la discussione politica su tutti i punti aperti dalla fase congressuale». Per concludere con la rassicurazione sull'unitarietà del gruppo consiliare «che nel rispetto della funzione elettiva - precisa la nota - che è senza vincolo di mandato lavorerà in maniera coordinata per portare avere un'opposizione puntuale e decisa, in raccordo con gli organi di partito che saranno di supporto per avere un effetto sinergico e propulsivo», concludono Paola, Lo Moro, Muraca, Vescio e Masi.

Si sblocca così l'impasse che ha caratterizzato la composizione delle commissioni consiliari. Nella seduta, in programma, questa mattina, dopo le surroghe dei consiglieri eletti che hanno assunto un ruolo nella giunta Murone, si potrà procedere alla composizione degli organismi indispensabili per la vita amministrativa dell'ente.

Inoltre Lo Moro, ha promosso un incontro pubblico di analisi del voto per oggi pomeriggio alle ore 18:30, presso il Piccolo Teatro, in Piazza Mazzini. L’appuntamento - informa una nota - vuole essere l’occasione per una attenta e documentata riflessione con le forze politiche, i movimenti e i cittadini, sui risultati elettorali e sull’esito del voto.