Il primo cittadino a margine di un incontro alla Prefettura di Catanzaro: «Non mi sono riservato alcuna postazione in giunta perché sono tutte condivise. Saranno rappresentate in maniera proporzionale tutte le liste con l’unico requisito della qualità»

«La Giunta è pronta e le trattative sono terminate già da tempo, sarà presentata subito dopo il primo Consiglio comunale». Lo ha dichiarato il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, soffermandosi con i giornalisti a margine di un incontro che si è svolto alla prefettura di Catanzaro.

«I nomi degli assessori – ha spiegato, a margine della firma del patto sulla sicurezza sul lavoro - saranno divulgati in occasione della prima seduta del Consiglio e subito dopo sarà ufficialmente presentata alla città. Anche sulla presidenza del Consiglio siamo in dirittura d’arrivo. Quanto ai profili, posso dire che sarà un mix di eletti e di figure esterne, quasi tutti indicati dai partiti. Coloro che hanno una caratura tecnica hanno avuto necessità di una maggiora riflessione, il tutto di concerto con le forze politiche che mi hanno sostenuto. Non mi sono riservato alcuna postazione in giunta perché sono tutte condivise. Saranno rappresentate in maniera proporzionale tutte le liste con l’unico requisito della qualità. Spero, dunque, di aver raggiunto l’obiettivo».

La città di Lamezia Terme è l'unica tra i centri che sono stati impegnati alle passate amministrative a non avere ancora una giunta comunale. Seppur nei termini di legge, il "ritardo" è stato determinato dalle trattative tra il sindaco Mario Murone e le forze politiche del centrodestra che hanno sostenuto la candidatura dell'avvocato penalista che ha prevalso al ballottaggio su Doris Lo Moro.

L'esecutivo comunale sarà, dunque, composto da un mix di eletti ed esterni. E non mancano le tensioni in quelle liste dove probabilmente non scatterà il seggio per i primi dei non eletti. Tra i nomi più quotati per la poltrona di vicesindaco quello dell'imprenditore Emanuele Iona', vicesegretario regionale di Forza Italia. Intanto l'8 luglio è stata convocata la prima seduta del consiglio comunale della città della Piana.