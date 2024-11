Ma il Pd starebbe ancora lavorando per evitare le primarie

E’ il 12 aprile la nuova data per le primarie del centrosinistra lametino. Ieri, durante un’intensa riunione, i vertici del Pd hanno incontrato i candidati delle primarie del centrosinistra e, dopo avere comunicato loro in via ufficiale che i democrat prenderanno parte alle primarie con un unico candidato, Enzo Richichi, hanno anche steso nuove regole. Tra queste il fatto che il comitato politico formato da un rappresentate per ogni lista può ancora valutare un ultima candidatura da inserire in coda. Per ritirarsi, invece, il termine ultimo è sabato 4 aprile alle 12.



Si voterà nella sala consiliare di corso Numistrano, al mercato coperto di piazza Botticelli e nell’ex delegazione municipale di Sant’Eufemia.



Intanto, il commissario del Pd Pino Soriero ha incontrato il leader del movimento Lamezia e Non Solo Francesco Grandinetti che ha abbandonato l’idea delle primarie, decidendo di correre da solo. L’incontro, secondo quanto riportato dallo stesso Grandinetti, avrebbe visto il riconoscimento dell’importanza di arrivare ad unica compatta coalizione, come accaduto con Aggregazione Democratica alle primarie. Torna, quindi, prepotentemente l’ipotesi che il commissario Soriero stia lavorando per riuscire a fare convergere quanti più movimenti possibili sulla candidatura di Enzo Richichi, magari bypassando anche le primarie.



Tiziana Bagnato