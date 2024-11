L’ex sindaco critica la gestione straordinaria e cita gli atti che dimostrerebbero l'amministrazione arbitraria del Comune e l'affidamento diretto di alcuni appalti

«L'amministrazione Mascaro invita 93 ditte e fa spendere 6.039,69 al mese; la gestione commissariale procede ad affidamento diretto e fa spendere 9.353,33 al mese». L’ex sindaco di Lamezia Paolo Mascaro torna a parlare della gestione del verde pubblico puntando il dito contro il modus operandi della triade commissariale. Lo fa dalla sua pagina facebook su cui più volte apre delle finestre su tematiche cittadine, snocciolando anche dati e osservazioni.

«Con determina del Dirigente del Settore n. 1317 del 24/11/2016, durante l'amministrazione Mascaro, si indiceva gara sul MEPA invitando 93 ditte per la manutenzione dei 3 parchi cittadini (Impastato, Mastroianni e XXV Aprile) per la durata di quattro mesi. La Ares rimaneva aggiudicataria con importo complessivo di euro 24.154,78 e cioè euro 6.039,69 al mese – scrive l’avvocato - con determina del Dirigente del Settore n. 448 del 17/05/2018, durante la gestione commissariale, si indiceva procedura negoziata invitando un solo operatore economico per la manutenzione dei medesimi tre parchi per la durata di tre mesi per l'importo complessivo di euro 28.060,00 e cioè euro 9.353,33 al mese, cifra superiore del 50% rispetto alla precedente, pur rappresentandosi erroneamente nella determina ultima che le condizioni sarebbero uguali».

Poi l’affondo: «Il tutto nel silenzio di tutti. Era questo che si voleva? Mandare a casa Mascaro perché detestava gli affidamenti diretti e perché faceva risparmiare i soldi dei suoi cittadini? Gli atti dicono di sì. Lamezia, quando abbandonerai le polemiche spicciole e difenderai il futuro dei tuoi figli? Quanti altri soprusi subirai passivamente?».