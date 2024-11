Il consigliere comunale Pd in merito all’ottimo lavoro della Magistratura e delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata che «compromette l’iniziativa economica e l’agibilità democratica nella nostra Città»

«Preme ai nostri giorni plaudire e dare atto ancora una volta al buon lavoro della Magistratura e degli Investigatori che stanno contrastando, in modo efficace, la delinquenza comune e il malcostume che contribuisce e alimenta la situazione di sottosviluppo della nostra città». Lo ha detto il consigliere comunale di Lamezia Nicola Mastroianni.

«Risulta quindi apprezzabile e di evidente salute pubblica – aggiunge - lo sforzo investigativo che stanno dimostrando le Forze dell’ordine e l’Intelligence investigativo nell’individuare e porre fine a comportamenti che compromettono l’iniziativa economica e l’agibilità democratica nella nostra Città.

Diviene pertanto indispensabile la collaborazione attiva dei cittadini e degli operatori economici che non devono mai piegarsi alle logiche criminali delle pressioni e delle vessazioni, ma che devono invece denunciare alle Forze dell’ordine ogni tentativo di prevaricazione nei loro confronti, rifiutando così – continua - di affondare nello stagno pericoloso dell’omertà, del silenzio, della rassegnazione e della paura.

Solo in questo modo – precisa - si possono realisticamente creare le fondamentali ed indispensabili condizioni di legalità per innescare processi virtuosi, soprattutto sociali ed economici, in grado di generare sviluppo, benessere sociale, opportunità di lavoro e autonomia economica delle persone, specie dei giovani indifesi, disorientati e vulnerabili ai tentacoli della criminalità».