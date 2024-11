«Una scelta calata dall'alto e qui a Lamezia solo condivisa da alcuni partiti del centrodestra». Così Giancarlo e Giuseppe Muraca, rispettivamente coordinatore e presidente del Nuovo Cdu, spiegano la loro decisione di non appoggiare in questa tornata elettorale il promoter Ruggero Pegna ma di sostenere l’ex sindaco Paolo Mascaro.

«Una decisione – continuano i due politici - non solo assunta da alcuni dei protagonisti (spesso in negativo) della politica lametina e catanzarese degli ultimi venticinque anni ma fatta senza chiarezza e lontana dalle regole proposte e stabilite in precedenza. Il nostro progetto era quello di andare oltre gli steccati ideologici dei partiti per pensare solo al bene della città. Il tutto per creare una osmosi intergenerazionale tra le migliori energie dei partiti e della società civile, del mondo del volontariato e di quello produttivo».

«Ecco perché - concludono - abbiamo scelto il progetto che vede una sintesi tra uomini e donne che mettono al primo posto il bene della città e della collettività e non egoistici desideri comunali o regionali. Ecco perché, noi del Nuovo Cdu, abbiamo scelto, con lealtà e coerenza, di dare il nostro contributo, con nostri candidati, alle liste che sostengono a Sindaco Paolo Mascaro».