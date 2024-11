Era stata data per certa come componente dalla giunta del Mascaro bis (la GIUNTA) per poi non essere presente al momento della presentazione ufficiale del governo cittadino.

Ora Teresa Bambara, ex dirigente del comune di Lamezia Terme in pensione, è ufficialmente il nuovo assessore alle Politiche sociali, Pari opportunità, Politiche abitative e asili nido. Il 2020 inizia così per l’amministrazione Mascaro con il completamento della giunta.