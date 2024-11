«Questo teatrino è veramente disgustoso, non merita alcun commento. Provo un senso di forte imbarazzo, direi pure di vergogna. Penso ai tanti ragazzi che in Calabria, soprattutto nei territori, guardano al Pd con un rinnovato interesse. E le primarie di qualche settimana fa lo confermano. Oggi vedo quei ragazzi veramente sconcertati».

Lo ha detto stamane l’ex parlamentare Pd Franco Laratta, nel corso di un incontro all’università della Calabria con un folto gruppo di giovani.

«Alcune cose le denunciamo da anni. Ma in tanti nel Pd calabrese hanno preferito sedere ad un tavolo e dividersi la torta. Ora, mentre la Calabria affonda in un mare di angoscia, li vediamo azzannarsi nel deserto del nulla. In molti dei protagonisti della dissoluzione in atto, farebbero meglio a tacere», ha concluso Franco Laratta. Infine una battuta: «Da ragazzino la DC mi ha insegnato ad avere sempre rispetto del partito e prima di tutto delle istituzioni. Oggi vedo calpestare uno e l’altro. Ma io sono rimasto democristiano dentro!».