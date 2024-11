Secondo i parlamentari M5s la consulenza sarebbe stata «affidata senza la richiesta di requisiti di competenza specifica»

Secondo i parlamentari M5s la consulenza sarebbe stata «affidata senza la richiesta di requisiti di competenza specifica».

Sulla recente consulenza assegnata dal commissario dell'Asp di Reggio Calabria, Santo Gioffrè, all'avvocato Giuseppe Lombardo, figlio del procuratore di Catanzaro, in relazione ai 393 milioni usciti senza tracce dalla stessa azienda sanitaria, i parlamentari M5s Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica Dieni hanno inviato un esposto alla Procura di Reggio Calabria e alla Corte dei conti, poiché, hanno scritto, essa è stata «affidata senza la richiesta di requisiti di competenza specifica». «Inoltre – hanno rilevato i parlamentari 5 stelle – è un fatto l'affidamento d'incarico a un professionista figlio del magistrato Vincenzo Lombardo, capo della procura che con specifici esposti abbiamo chiamato a indagare sulla nomina del commissario straordinario Gioffrè e sui decreti n. 40 e 41 del 2015 del commissario per la sanità Scura, che hanno autorizzato proprio la consulenza in questione nell'Asp di Reggio Calabria».



I parlamentari M5s hanno anche presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia, chiedendo l'invio di ispettori ministeriali a Catanzaro, allo scopo di verificare lo stato delle indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione. L'interrogazione, che riporta questa vicenda dell'incarico, conferito dopo la presentazione degli esposti 5 stelle a Catanzaro, è firmata anche da deputati M5s della commissione Giustizia. Secondo i parlamentari M5s, «l'incarico dato da Gioffrè è un elemento di oggettivo imbarazzo per il procuratore di Catanzaro e una grave limitazione della sua autonomia, per cui occorrono tempestivi interventi ministeriali e del Csm, cui chiediamo di valutare se è opportuno che il magistrato Lombardo resti alla guida della procura catanzarese».