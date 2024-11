L’affondo dei Giovani democratici: «Non colte le cause profonde e strutturali che hanno segnato il risultato elettorale»

«Le dichiarazioni di Giuseppe Mazzuca pubblicate in questi giorni sono la manifestazione del volto e di una politica lontana dai principi in cui si basa la nostra forza politica. Posizioni e atteggiamenti come questi sono la rappresentazione di una immagine che il PD, nonostante i suoi limiti, non merita». Lo riporta una nota a firma di Mario Valente Segretario GD Calabria e Michele Rizzuti Segretario GD Federazione Cosenza.

«Come giovani militanti ci rivolgiamo agli organismi provinciali, regionali e nazionali del Partito affinché si assumano iniziative politiche efficaci tese a respingere ed a non tollerare tali espressioni. È immorale, pertanto, che chi lavora per costruire la sconfitta del Partito abbia la pretesa di salire sul pulpito per chiedere conto ai militanti ed ai dirigenti che si sono impegnati ed hanno messo la loro faccia per il PD».

«Oltretutto – aggiungono - banalizzare in tal modo le ragioni della grave sconfitta politica ed elettorale, in nome di una accecata e faziosa strumentalità al fine di montare una polemica “da cortile” vuol dire non cogliere le cause profonde e strutturali che hanno segnato il risultato elettorale non solo in Calabria ma in tutto il Sud ed in Italia».

«Cari Segretari vi scriviamo nella speranza che nel PD cosentino e calabrese non prevalgano lassismi ed opportunismi che potrebbero indurre a tollerare le inammissibili manifestazioni di cui si rende protagonista Mazzuca in disprezzo non soltanto delle norme statutarie ma di quei sentimenti umani e politici che devono fare del PD una comunità politica collettiva e democraticamente partecipata».