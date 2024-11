Torna questa sera Pubblica Piazza, il talk politico in onda ogni mercoledì alle 21.30 su LaC. Gli schieramenti politici a Catanzaro in vista delle elezioni amministrative si stanno ormai delineando in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. All’orizzonte si affaccia anche l’ipotesi di un quinto candidato a sindaco. Si tratta di Nino Campo che dovrebbe candidarsi con una coalizione civica denominata Catanzaro Oltre. Sempre più appassionate dunque le polemiche politiche intorno al futuro della città capoluogo.

Spazio anche alle tematiche regionali con il contributo di Marcello Manna, sindaco di Rende e Presidente regionale Anci Calabria sul problema dei rifiuti, sul sistema idrico. Ospiti di Pasquale Motta Vincenzo Speziali per la coalizione di Talerico, Fabio Celia, segretario Pd per Fiorita, Massimo Adria per la coalizione Di Lieto, Fabio Guerriero per la coalizione Donato. Pubblica Piazza vi aspetta questa sera in prima serata alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 DDT, sul canale 411 di TV Sat e 820 di Sky. La puntata sarà disponibile poi anche su LaC Play.