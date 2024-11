La consigliera regionale Simona Loizzo è stata nominata responsabile del dipartimento Ambiente della Lega in Calabria. La nomina è stata effettuata dal viceministro Vannia Gava. Loizzo ha partecipato, ieri, a Roma, alla riunione del dipartimento nazionale.

«Sono onorata di questa nomina - ha detto Loizzo - per la quale spero di poter dare un contributo fattivo, partendo dalle esigenze del settore in una regione difficile e complessa come la Calabria. Ci portiamo dietro problemi atavici - ha aggiunto ancora Simona Loizzo - che meritano una soluzione nell'interesse dei cittadini. Il mio impegno - ha concluso - sarà orientato, anche in considerazione del ruolo istituzionale che ricopro, all'ascolto dei bisogni di sindaci ed amministratori locali, e alla concertazione di interventi risolutivi che mettano fine alla perenne situazione di emergenza esistente».