Oggi il segretario della sezione provinciale di Catanzaro della Lega, Giuseppe Folino, ha incontrato presso il palazzo provinciale di Bolzano la presidente del Consiglio della Provincia autonoma Rita Mattei, anch’essa esponente del Carroccio. Lo si legge in una nota divulgata dall'ufficio stampa della sezione catanzarese.

Durante il cordiale incontro si è discusso sul futuro, delle potenzialità di collaborazione tra il territorio del Sud-Tirol, che vanta primati nel turismo, gestione del territorio ed ambiente, e quello calabrese. Altra materia trattata è la storica autonomia della provincia a Statuto Speciale di Bolzano, anche nell’ottica della proposta di pari materie di legge all’attenzione del Parlamento.

La presidente ha fatto dono del libro sull’autonomia dell’Alto Adige: ha omaggiato il segretario Giuseppe Folino, nella sua prima uscita in tale veste, del libro “Autonimea” e con alcuni prodotti tipici. La presidente ha dato la sua disponibilità per ulteriori approfondimenti da tenersi alla Regione Calabria al fine del coinvolgimento in queste materie di tutte le istituzioni calabresi sui temi trattati. La Lega della provincia di Catanzaro - conclude la nota - ringrazia la presidente per la disponibilità e la cortesia dimostrata in questo incontro, dalla nascente collaborazione trarranno beneficio i due territori interessati, quella della provincia catanzarese quanto quello della provincia autonoma.