Primo giorno di lavoro a Palazzo Madama per il neoparlamentare della Lega Fausto De Angelis. Il politico vibonese, dopo l’ok arrivato ieri dalla Giunte delle elezioni ha preso il posto di Tilde Minasi, che ha scelto di lasciare il seggio in senato per continuare ad impegnarsi nella Regione Calabria in qualità di assessore alle Politiche Sociali nella giunta di Roberto Occhiuto. «Oggi - informa una nota della Lega - entrambi hanno incontrato il leader Matteo Salvini, che ha augurato loro buon lavoro e si è detto particolarmente fiducioso per la crescita della Lega in Calabria».

Primo dei non eletti nella lista della Lega, nelle elezioni nazionali del 2018, approda in Senato nell’ultimo anno della legislatura. In questa fine di legislatura – che termina nel 2023 – sarà lui quindi a sostituire il senatore veneto Paolo Saviane, morto improvvisamente a 59 anni la scorsa estate.