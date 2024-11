'Si tratta di poche, ma importanti risorse da utilizzare per la previsione, prevenzione e mitigazione degli effetti distruttivi della degradazione del suolo in una già “fragile” regione'

Sull’entità degli interventi previsti per il piano di prevenzione per il rischio idrogeologico della Regione, Legambiente Calabria prende atto dal direttore generale di Calabria Verde Paolo Furgiule, che i 135 milioni di euro verranno utilizzati solo per il piano di prevenzione, così come dovrebbe essere e come Legambiente Calabria auspica che avvenga, nel rispetto delle direttive europee.

Si tratta - tiene a ribadire Legambiente Calabria - di poche, ma importanti risorse da utilizzare per la previsione, prevenzione e mitigazione degli effetti distruttivi della degradazione del suolo in una già “fragile” regione.

Calabria Verde dispone di professionalità e competenze tali da poter far bene, come ha fatto in passato, ma è necessario un rinnovato impegno nella difesa del suolo e nella valorizzazione dell'immenso e vasto patrimonio forestale e della filiera produttiva e sostenibile della risorsa bosco.