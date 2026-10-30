Il Governo annuncia il taglio dell'Irpef, l'estensione della flat tax, 3,4 miliardi aggiuntivi per la sanità, nuovi congedi parentali e incentivi per giovani e imprese. Confermati interventi per 9 miliardi

La quinta legge di Bilancio del governo di Giorgia Meloni prende forma attorno a una dotazione di circa 26 miliardi di euro, con l'ambizione di alleggerire la pressione fiscale, rafforzare il finanziamento della sanità e sostenere famiglie, lavoratori e imprese, ma anche con interrogativi destinati ad accompagnare il confronto parlamentare: quante risorse produrranno benefici effettivi, quali categorie saranno maggiormente avvantaggiate e quanto spazio resterà per affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana? Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio per il 2027, aprendo una fase nella quale gli annunci dell'esecutivo dovranno misurarsi con il contenuto delle norme, le coperture finanziarie e gli equilibri politici della maggioranza.

La presidente del Consiglio ha presentato sui social le principali misure della manovra, rivendicando la continuità dell'azione di governo e sottolineando che 9 miliardi saranno destinati alla conferma di interventi già avviati. La scelta di consolidare una parte delle agevolazioni precedenti limita inevitabilmente le risorse disponibili per nuove politiche economiche, ma consente all'esecutivo di preservare strumenti fiscali e incentivi considerati prioritari. Il risultato è una manovra che punta soprattutto sulla continuità, accompagnata da alcune novità significative sul versante tributario, sociale e previdenziale.

Irpef e flat tax, la riduzione delle tasse al centro della manovra

La principale novità fiscale annunciata dal Governo riguarda il secondo scaglione Irpef, con aliquota al 33% ed estensione della soglia di reddito da 50mila a 55mila euro. Secondo le indicazioni diffuse dalla presidente del Consiglio, il beneficio potrà raggiungere i 500 euro annui, mentre il risparmio complessivo, considerando anche gli interventi delle precedenti manovre, viene quantificato fino a 1.200 euro. Si tratta di importi massimi dichiarati dall'esecutivo, la cui effettiva applicazione dovrà essere verificata alla luce della formulazione normativa e delle condizioni reddituali dei contribuenti.

L'intervento conferma la centralità del ceto medio nella strategia fiscale della maggioranza, pur lasciando aperta la questione della distribuzione dei vantaggi tra le diverse fasce di reddito. La riduzione delle aliquote, infatti, non produce necessariamente effetti uniformi e non affronta da sola il problema del potere d'acquisto, condizionato dall'andamento dei prezzi e dalla crescita delle retribuzioni.

Sul fronte del lavoro autonomo, il Governo annunc i a l'innalzamento da 85mila a 100mila euro della soglia di ricavi per accedere al regime forfettario, una modifica destinata ad ampliare la platea potenziale delle partite Iva interessate dalla tassazione agevolata, subordinatamente alla compatibilità con la disciplina europea e alle condizioni che saranno stabilite nel testo definitivo.

Vengono inoltre confermate la tassazione all'1% dei premi di produttività, quella agevolata al 5% sugli aumenti legati ai rinnovi contrattuali e la maggiorazione della deduzione del costo del lavoro al 120% per le imprese che assumono. Il pacchetto si completa con il credito d'imposta per gli investimenti nella Zes Unica del Mezzogiorno e con il mantenimento del bonus destinato alle madri lavoratrici.

Sanità, 3,4 miliardi aggiuntivi e un voucher per gli anziani

La sanità rappresenta uno dei capitoli più rilevanti della manovra. Secondo le schede diffuse da Palazzo Chigi, il Fondo sanitario nazionale crescerà di 3,4 miliardi rispetto al 2026, incremento che comprende una quota di risorse già programmata nella precedente legge di Bilancio. Una parte dell'aumento viene destinata al rafforzamento delle retribuzioni dei medici impegnati nei pronto soccorso, dove carenze di organico, sovraccarico delle strutture e difficoltà nel reclutamento continuano a rappresentare criticità particolarmente rilevanti.

Il Governo annuncia inoltre un voucher sanitario da 300 euro per gli ultrasettantacinquenni con reddito da pensione fino a 28mila euro, utilizzabile per prestazioni e spese non coperte dal Servizio sanitario nazionale. La platea potenziale indicata dall'esecutivo comprende circa 5,5 milioni di persone, ma l'effettiva portata dell'intervento dipenderà dai criteri di accesso, dalle modalità di erogazione e dalle risorse disponibili.

L'incremento dei finanziamenti costituisce un segnale politico importante, ma la questione decisiva riguarda la capacità di trasformare gli stanziamenti in personale, prestazioni e riduzione delle liste d'attesa. La Calabria e le altre regioni meridionali, dove la mobilità sanitaria e le difficoltà di accesso alle cure assumono dimensioni strutturali, rappresenteranno un banco di prova particolarmente significativo: l'aumento del Fondo sanitario, da solo, non garantisce un miglioramento uniforme dei servizi, soprattutto in presenza di squilibri territoriali consolidati.

Famiglie, congedi parentali e incentivi ai giovani

Sul versante delle politiche familiari, la manovra prevede un ulteriore ampliamento dei congedi parentali retribuiti all'80% dello stipendio. Secondo quanto annunciato dal Governo, i mesi agevolati arriverebbero a quattro per il primo figlio, cinque per il secondo e sei dal terzo in poi, con condizioni e modalità applicative da definire nella disciplina attuativa. Per i genitori lavoratori autonomi viene inoltre prospettato un voucher fino a 500 euro mensili per un massimo di tre mesi, destinato ai servizi di assistenza e di educazione dell'infanzia.

Tra le novità figura il cosiddetto salvadanaio per i nuovi nati, attraverso il quale lo Stato verserebbe 100 euro all'anno per ciascun bambino fino al compimento dei 18 anni, in un fondo aperto dall'Inps e alimentabile anche dai familiari. Le somme potrebbero essere utilizzate, al raggiungimento della maggiore età, per determinate spese di istruzione e formazione oppure destinate alla previdenza complementare.

Per i giovani lavoratori sotto i trent'anni viene annunciato un premio di 2.500 euro soggetto a tassazione agevolata all'1%, erogabile in un'unica soluzione oppure in dodici mensilità. Sul fronte abitativo, l'esecutivo prospetta la riduzione della cedolare secca sugli affitti a canone concordato dal 10% al 5%, con un'ulteriore diminuzione all'1% per le locazioni destinate agli under 35, mentre viene prevista l'introduzione di una cedolare al 21% per gli immobili commerciali.

Il quadro delinea una strategia che prova a intervenire contemporaneamente sulla natalità, sull'autonomia economica dei giovani e sul costo dell'abitazione, senza tuttavia sciogliere il problema di fondo: la difficoltà di costruire percorsi familiari e professionali stabili in un mercato del lavoro ancora caratterizzato da divari salariali, precarietà e profonde differenze territoriali.

Pensioni, bollo auto e scuole: gli altri interventi

Sulle pensioni, uno dei temi più delicati per la maggioranza, il Governo annuncia l'istituzione di un fondo da 850 milioni di euro per favorire la flessibilità in uscita dal lavoro. La disponibilità delle risorse non equivale però all'introduzione di un nuovo sistema generalizzato di pensionamento anticipato: requisiti, beneficiari e modalità di accesso dovranno essere precisati nel testo normativo e negli eventuali provvedimenti successivi.

La manovra comprende anche la stabilizzazione dell'esenzione dal bollo auto per i veicoli già interessati dalla misura precedentemente approvata, senza che questo comporti un'abolizione generalizzata della tassa automobilistica. Per gli edifici scolastici viene inoltre annunciato il finanziamento dell'installazione di climatizzatori e pompe di calore attraverso una parte delle risorse destinate alla flessibilità energetica, con l'obiettivo di migliorare le condizioni degli ambienti di apprendimento.

Le coperture e la sfida politica: chi beneficerà davvero dei 26 miliardi?

Il punto politicamente più rilevante non riguarda soltanto l'ammontare complessivo della manovra, ma la sua distribuzione. Dei 26 miliardi annunciati, 9 sono destinati a confermare interventi precedenti, mentre le nuove misure dovranno trovare spazio in un quadro di finanza pubblica condizionato dal debito, dagli impegni europei e dalla necessità di contenere gli squilibri di bilancio. La verifica delle coperture sarà quindi essenziale per stabilire la reale sostenibilità degli impegni assunti.

La maggioranza presenta il provvedimento come un ulteriore passo verso la riduzione della pressione fiscale e il rafforzamento delle politiche sociali, ma la legge di Bilancio dovrà confrontarsi con questioni che non possono essere risolte attraverso singoli incentivi: il livello delle retribuzioni, la produttività delle imprese, la qualità della sanità pubblica, la debolezza dell'occupazione giovanile e il persistente divario economico tra Nord e Sud.

Il passaggio parlamentare offrirà l'occasione per verificare non soltanto la tenuta degli equilibri tra i partiti della coalizione, ma anche la capacità dell'esecutivo di rendere coerenti obiettivi e risorse. La riduzione delle tasse sarà tanto più significativa quanto più si tradurrà in un aumento effettivo del reddito disponibile; gli stanziamenti sanitari avranno valore nella misura in cui miglioreranno l'accesso alle cure; gli incentivi ai giovani produrranno risultati soltanto se accompagnati da opportunità di lavoro e condizioni abitative sostenibili.

Per Giorgia Meloni, dunque, la quinta manovra rappresenta un passaggio che va oltre la contabilità dei miliardi. La sfida non è soltanto ottenere l'approvazione della legge entro la fine dell'anno, ma dimostrare che le risorse distribuite possono incidere sulle condizioni materiali del Paese. Perché la misura di una politica economica non è quanto un governo annuncia di spendere, ma quanto quella spesa riesce concretamente a cambiare nella vita degli italiani.