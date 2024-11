«Ho sottoscritto l'appello delle donne calabresi per l'approvazione di una nuova legge elettorale che inserisca la doppia preferenza di genere, così come prevede il legislatore nazionale». Queste le parole del senatore Pd, Ernesto Magorno: «È un passaggio necessario e importante per riconoscere e affermare un principio di parità di accesso alle istituzioni. È una conquista di civiltà e modernità che la Calabria deve raggiungere. Sono certo – aggiunge - che il Consiglio regionale della Calabria darà seguito alla straordinaria mobilitazione delle donne calabresi e adeguerà la norma al dettato nazionale. Invito tutti a firmare la petizione e a diffondere tra i propri contatti».