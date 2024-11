Con una nota pubblica l’esecutivo provinciale chiede a Luigi Guglielmelli di “continuare a far crescere e a rendere grande il nostro Partito”

“La buona politica é connessione sentimentale tra governanti e popolo (A. Gramsci). Questa connessione si crea quando i Partiti svolgono in pieno la propria funzione: componendo interessi, filtrando le istanza che provengono dalla società, creando consapevolezza e coscienza dei problemi e delle criticità, accorciando la distanza tra istituzioni e cittadini.

Non vi é dubbio che il lavoro generoso e intenso del Segretario della Federazione Pd di Cosenza Luigi Guglielmelli, che la sua presenza e le sue qualità di dirigente di Partito abbiano agevolato questa connessione avvicinando tante sensibilità al PD, agevolando quella spinta di cambiamento vero in atto alla Regione Calabria.





Per questo lavoro prezioso Guglielmelli va ringraziato ed al tempo stesso ciò diventa la motivazione per chiedergli di continuare a far crescere e a rendere grande il nostro Partito”.

Carmine Quercia

Enzo Giacco

Eleonora Ienaro

Francesca Tolve

Salvatore Modesto

Michele Rizzuti

Pino Capalbo

Antonio Tiano

Manuela Giordano

Lucia Nicoletti

Concetta Castiglione

Allessandro Porco

Rosa Ferraro

Luigi Gagliardi

Giuseppe Ranù

Emiliano Di Donna

Era Rocco