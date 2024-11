La candidata alla presidenza di Regione Lombardia: «Qui i problemi non mancano, il trasporto di Trenord è un servizio non efficace. Dobbiamo investire sulle infrastrutture»

«In Lombardia i problemi non mancano, il trasporto di Trenord è un servizio non efficace. Dobbiamo investire sulle infrastrutture, perché Salvini si occupa del Ponte sullo stretto? Servono molte altre cose prima». Lo ha sottolineato la candidata alla presidenza di Regione Lombardia sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti, intervenendo a Telelombardia.

Secondo Moratti, quello che serve è un «potenziamento delle infrastrutture in Regione Lombardia. Se cresce la Lombardia, cresce il Paese. Non mi sembra essenziale oggi il Ponte sullo stretto di Messina - ha concluso -. Per esempio Cremona è collegata malissimo con Milano, Brescia e Piacenza: queste sono le infrastrutture necessarie».