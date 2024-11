Anche l’ex Ministro agli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta aderisce al nuovo partito fondato da Matteo Renzi Italia Viva. Il già sindaco di Monasterace ha deciso di sposare il progetto politico dell’ex premier, che nel fine settimana alla Leopolda presenterà ufficialmente il logo.



«Ringrazio il Partito Democratico per le occasioni amministrative e politiche che ho potuto intraprendere in prima persona – spiega Lanzetta - impegni che mi hanno consentito di vivere anni di grande coinvolgimento con i territori, di grandi soddisfazioni, di tante gioie ma anche di grandi dispiaceri, così come è la vita. Ma alla rassegnazione e alla sfiducia bisogna opporre, anche, con grande decisione, una politica viva, che alzi il livello degli obiettivi con interventi costanti e mirati sui territori». Su queste basi politiche Lanzetta ha deciso di aderire ad Italia Viva «convinta che possa costituire la base di partenza per vivere la politica quotidiana con grande slancio e partecipazione, per infondere nei cittadini quella fiducia che molti hanno riversato nei populismi e negli slogan di forte impatto emotivo, ma vuoti di contenuto. Ricominceremo dalla Leopolda 2019 e dai Comitati che verranno».

