I coordinatori della coalizione non hanno dubbi: «Il voto di opinione è determinante per la vittoria democratica»

«A quanti esprimono o, peggio, alimentano dubbi sulla presenza e sull’importanza del voto di opinione per un candidato sindaco piuttosto che per un altro noi rispondiamo che il voto di opinione, libera espressione dei propri convincimenti e delle proprie valutazioni, non soltanto c’è ed è diffuso ma che sta crescendo e sarà determinante per la vittoria democratica di Gino Promenzio».

Ne sono convinti promotori, sostenitori, coordinatori e simpatizzanti della coalizione Civico e Popolare che colgono l’occasione per esprimere unanime soddisfazione e compiacimento per la dichiarazione che Stefano Mascaro, ultimo sindaco dell’estinta Città di Rossano ha voluto condividere pubblicamente a sostegno di Promenzio sindaco.





«Al di là di ogni altra valutazione, ciò che abbiamo apprezzato di più nelle parole di Mascaro – continuano – è stato l’aver privilegiato e promosso senza politichese un metodo di analisi e di confronto dialettico, politico e perfino culturale che sa e vuole mettere da parte ogni forma di condizionamento nella scelta dei prossimi uomini ed indirizzo di governo locale» aggiungono concludendo: «L’intera Coalizione è, quindi, grata a Mascaro per la qualità del messaggio con il quale egli, con ribadite eleganza e sobrietà, da riconosciuto protagonista della fusione e della vita politica e culturale del territorio ha inteso contribuire ad una campagna elettorale importante che avrà bisogno fino alla fine di analoghi stimoli e valori aggiunti».