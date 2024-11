Confermate le candidature al plurinominale di Stumpo e Broccolo

Nel giro di poche ore il soggetto politico Liberi e Uguali ha modificato la precedentemente decisione di candidare Franco Corbelli al Senato, chiedendo al leader del Movimento Diritti Civili di correre per Montecitorio, sempre per il collegio di Cosenza. Lo si apprende da una nota. «Liberi e Uguali punta decisamente a conquistare il collegio camerale di Cosenza - si legge nel comunicatom- e per questo ha chiesto al leader del movimento Diritti Civili Franco Corbelli, di spostare la sua candidatura dal Senato, dove era stata inizialmente prevista, alla Camera». Confermata inoltre la candidatura dell'uscente Nico Stumpo in testa ai due listini proporzionali e quella di Angelo Broccolo numero uno nel plurinominale del Senato.