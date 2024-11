Il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come commissario europeo: lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri.

«Oggi stesso - ha detto Meloni nel corso del Cdm - comunicherò alla presidente von der Leyen il nome" di Raffaele Fitto come commissario europeo "e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante. È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria».

Parole d’apprezzamento sono state espresse da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia: «Per il ministro Fitto, indicato dal Consiglio dei ministri quale nuovo commissario europeo dell’Italia, arriva un riconoscimento prestigioso e meritato. Raffaele, a cui mi legano sinceri sentimenti di amicizia, rappresentata una figura politica esperta e di qualità, che negli anni ha sempre dimostrato assoluto valore nei vari e significativi ruoli istituzionali ricoperti. Sono certo che questa scelta potrà rafforzare in modo determinante il ruolo del nostro Paese nella costruzione e applicazione delle politiche comunitarie».