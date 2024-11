La senatrice, probabile guida del nuovo gruppo al Senato nato dalla scissione del Pd, racconta le ragioni del suo addio ai democrat

“L’errore è stato alla base. Mettere alla guida del partito una persona che non si è rivelata all’altezza”. La senatrice Doris Lo Moro indicata come possibile guida del gruppo di minoranza fuoriuscito dal Pd non ha dubbi sull'addebitare gravi colpe a Matteo Renzi per quanto riguarda la scissione interna al partito.



“Sarò fuori dal Pd, ma nel centrosinistra con un movimento che sosterrà la nascita di un nuovo centrosinistra fortemente focalizzato sui problemi”, spiega a LaCNews24 la parlamentare lametina.



“Penso che in questi ultimi anni il Pd si sia allontanato da quello che è stato il suo orizzonte originario. Dovevamo costruire una casa comune che ha perso via via i suoi connotati. Ho passato notti insonni, ho sentito il fallimento di un’epoca – aggiunge - ma soprattutto di una generazione che non si interroga a sufficienza sull’avvenire dei proprio figli”.



“Sui giovani il Pd non ha fatto abbastanza - incalza ancora la senatrice - non è stato capace di dare una riposta. Ho bisogno di un movimento che rispetto a un tema come quello dei giovani che vanno via non si volti dall’altro lato ma faccia di tutto per trattenerli”.



Tiziana Bagnato