Il candidato a sindaco di Vibo Valentia Antonio Lo Schiavo ha partecipato, ieri, all’incontro-dibattito sul problema rifiuti. Tra i temi affrontati ‘Strategia rifiuti zero: strada percorribile o utopia irrealizzabile?’

Il candidato a sindaco di Vibo Valentia, Antonio Lo Schiavo, ha partecipato all’incontro-dibattito organizzato dal gruppo "Zero Waste Pizzo" in collaborazione con "Zero Waste Italy" dal titolo "La gestione dei rifiuti: da problema a risorsa". Tanti i temi affrontati durante l’incontro, dalla raccolta porta a porta al compostaggio, dal recupero dei rifiuti attraverso la realizzazione di un impianto di selezione in modo la recuperare i materiali riciclabili, al raggiungimento, entro il 2020 della “strategia rifiuti zero”. Il dibattito ha visto l’intervento di Rossano Ercolini, presidente di "Zero Waste Europe" e Pasquale Allegro, responsabile regionale "Zero Waste Italy". Tanti anche i politici intervenuti. Graziano Golemme, consigliere comunale di Cerzeto, il segretario cittadino del Pd, Stefano Soriano, il consigliere regionale, Michele Mirabello, l’onorevole Bruno Censore e il candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative del 31 maggio a Vibo Valentia, Antonio Lo Schiavo.