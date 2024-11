Cinque assessori, tre uomini e due donne. È la nuova giunta comunale di Locri varata dal sindaco Giuseppe Fontana. Dopo qualche giorno di riflessione il primo cittadino ha chiuso il cerchio attorno al nuovo esecutivo che sarà composto da Domenica Bumbaca, Ornella Monteleone, Giuseppe Arone, Alfredo Cappuccio e Bruno Iorfida. «C’è stata massima condivisione all’interno del gruppo sulla metodologia - ha sottolineato a margine della conferenza stampa di presentazione della sua squadra di governo - nella prossima settimana andremo ad attribuire le deleghe ai nuovi assessori e anche qualche delega fuori giunta. Questo gruppo antepone gli interessi della città agli individualismi. Trovare la quadra è stato semplice».

Per il ruolo più delicato, quello di assessore al bilancio, la scelta di Fontana è ricaduta su un tecnico esterno. Si tratta di Bruno Iorfida, già responsabile del settore economico al Comune di Soverato ed ex sindaco di Mongiana. «La situazione è delicata - ha ammesso - serve collaborazione da parte dei dipendenti e dei cittadini che guardano con fiducia a noi. Cercherò di fare chiarezza e ce la metterò tutta, sperando di non disattendere la fiducia che il sindaco ha riposto in me. Mi piacciono le sfide, ho accettato da subito l’incarico. Ci sono tutti i presupposti per fare bene».

Ad affiancare Fontana alla guida del Comune ci sarà Alfredo Cappuccio, nuovo vicesindaco della città di Zaleuco: «È un incarico nuovo per me - ha spiegato - sarà un impegno gravoso perché avrò anche delle deleghe. Quali? Dobbiamo verificare le necessità, potrei operare sia nelle attività produttive, urbanistica o ambiente. Le decideremo nei prossimi giorni».