«Stanotte a Crotone sono sbarcati circa 500 migranti, dopo giorni in cui i porti calabresi sono stati oggetto di ulteriori arrivi che rischiano di far diventare esplosiva la situazione». È quanto dichiara, rivolgendosi in particolare al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.

«Non abbiamo le strutture idonee per ricevere questa messe dì persone - prosegue Loizzo - né una condizione sociale che ci permetta di poter attivare modelli di integrazione, considerando le difficoltà economiche della regione e, purtroppo, la presenza della più potente criminalità organizzata del mondo. Apprezzo fortemente l'impegno del presidente Meloni e del ministro Piantedosi sulla questione migranti, ma chiedo provvedimenti urgenti per la Calabria. Dobbiamo evitare che i porti calabresi diventino l'approdo per gli scafisti che organizzano questi viaggi e porre l'attenzione sulla Calabria come frontiera aperta da tutelare e sostenere».