Con l'attivazione di nuovi servizi nel poliambulatorio di Longobucco, migliora la sanità nel territorio della Sila Greca. Ne è convinto il sindaco della cittadina del Trionto, Giovanni Pirillo, che in una nota ha ringraziato i direttori sanitari del distretto Jonio Sud, Ottorino Zuccarelli e Antonio Graziano.

«Il poliambulatorio cittadino - dice il primo cittadino - è diventato punto di riferimento per la comunità. Sono aumentati la quantità e la qualità dei servizi, sono stati attivati quelli di base ed è stata completata la postazione dei medici di guardia. A breve saranno disponibili anche consulenze per psichiatria». Rilascio dell’esenzione per le patologie e/o per il reddito; prescrizione presidi per diabetici, celiaci ed insufficienza renale; vaccinazione in età pediatrica obbligatoria, facoltativa e per lavoratori a rischio. - Sono, questi, i servizi di base che sono stati attivati e di cui si potrà usufruire. Nella struttura di via San Giuseppe si potranno effettuare inoltre anche visite di geriatria, ginecologia, endocrinologia e diabetologia, cardiologia, pediatria e ortopedia con cadenze settimanale o mensile. Sono previsti, infine, i prelievi ematici anche a domicilio per pazienti allettati.