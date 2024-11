Il presidente ha presieduto una conferenza stampa sull’imminente riapertura degli impianti sciistici. Ribadita l'intenzione di manifestare davanti Palazzo Chigi

Da Lorica, dove ha presieduto una conferenza stampa sulla imminente riapertura degli impianti sciistici in tempo per la nuova stagione invernale, il presidente della Regione Mario Oliverio è tornato sui temi della sanità ribadendo la propria intenzione di manifestare davanti Palazzo Chigi se non terminerà il commissariamento.