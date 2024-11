Abbattere le tasse, creare occupazione e lotta alla mafia: sono queste i principali nodi da affrontare in Calabria dopo le elezioni regionali del 26 gennaio. A parlare è il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi intervistato dal direttore di lacnews24.it Pasquale Motta.



«La Calabria purtroppo è l'unica regione ad accusare una flessione del Prodotto interno lordo, ha anche il peggior tasso di disoccupazione in Italia. Per questo – ha dichiarato Berlusconi - le ricette di Forza Italia e del centrodestra sono incentrate sull'abbattimento delle tasse per chi assume e chi investe. Tra gli altri punti la realizzazione di infrastrutture nuove e l'ammodernamento delle esistenti».



E sulla lotta alla ‘ndrangheta il Cavaliere ha assicurato che «l’impegno del centrodestra c'è sempre stato e proseguirà non appena torneremo al Governo». Per Berlusconi «la vittoria in Calabria di Jole Santelli sarà il simbolo della riscossa del Sud, sarà una svolta storica, invertiremo la rotta».