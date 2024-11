L'incarico attribuito al sindaco di Terranova da Sibari per la provincia di Cosenza

Luigi Lirangi, sindaco di Terranova da Sibari, è stato nominato responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia per la provincia di Cosenza. Lo comunica il portavoce Luca Belmonte. «Giorgia Meloni trova sempre più ampio consenso in Calabria – si legge nella nota - per questo punta a darsi la giusta struttura organizzativa al fine di rappresentare al meglio tutto il territorio, per garantire vicinanza agli iscritti, ai simpatizzanti, favorendo la massima partecipazione sociale, così da riuscire a ben coordinare tutte le proposte provenienti dai tanti militanti».



«Costruiremo un partito forte e credibile, vicino alla gente – dichiara Lirangi - Infatti, sebbene qualcuno tenti di demolire la funzione dei partiti, noi siamo fortemente convinti del ruolo fondamentale che essi rivestono a garanzia della partecipazione democratica».