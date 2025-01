«Apertura di un confronto politico con l'intenzione di lavorare su un progetto comune delle forze di cambiamento in Calabria, come nel resto del Paese, all'interno della Coalizione Progressista, che va costruita su basi solide di un'idea alternativa di società, in forte discontinuità col passato, sia rispetto alle pratiche politiche che nella scelta dei rappresentanti istituzionali». È quanto emerso dall’incontro dei dirigenti calabresi del Movimento 5 Stelle e di Sinistra italiana guidati rispettivamente dalla coordinatrice regionale Anna Laura Orrico e dal segretario regionale Fernando Pignataro.

«Il dibattito che si è sviluppato - è scritto in una nota congiunta - ha fatto registrare una grande identità di vedute sulle tematiche centrali da affrontare con priorità, sui percorsi e sulle strategie da mettere in campo per sconfiggere una destra abile nella propaganda, ma che rischia di far arretrare ulteriormente la Calabria. Abbiamo intenzione di governare i processi politici e anche l'ossessione di costruire un percorso e una proposta che dia ai calabresi la consapevolezza che la loro vita stia migliorando, che il contesto socio economico sia in ripresa e, quindi, anche le prospettive di un futuro per le giovani generazioni. Insomma, avvertiamo fortemente la necessità di una inversione di tendenza in una regione in grande difficoltà sociale ed economica, sempre più isolata dal resto del Paese».

«La Calabria ha bisogno di essere governata - riporta ancora la nota - in direzione dello sviluppo e negli interessi delle cittadine e dei cittadini. Le due forze politiche, che hanno aderito alla stessa 'famiglia europea di Left', hanno condiviso l'idea di organizzare iniziative comuni per lanciare messaggi positivi ai tantissimi calabresi delusi, partendo da un rilancio dell'opposizione al governo regionale e presentando proposte alternative sulle grandi problematiche della nostra terra». Il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana si sono dati appuntamento per continuare e approfondire ulteriormente l'analisi sulla situazione politica calabrese, «in attesa del confronto più ampio delle forze politiche progressiste, allargato a Movimenti ed Associazioni che operano sul territorio».