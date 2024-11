Il senatore Nicola Morra risponde alle accuse di Barbanti e Molinari, e nega di aver influenzato il meet up di Cosenza che ne ha chiesto l’espulsione.

La resa dei conti nel Movimento 5 stelle non si è ancora conclusa. A livello nazionale i cinque del direttorio hanno deciso di rinunciare alla ‘lotta interna’ per concentrare la comunicazione sull’onestà dei grillini, proprio in questi giorni in cui emergono i particolari dell’inchiesta su ‘Mafia capitale’, e sulle connessioni che Carminati e i suoi avevano, da destra a sinistra. In Calabria però continua la sfida tra le varie fazioni in campo, in primo luogo quella tra il senatore Morra e Barbanti e Molinari.



Nei giorni scorsi Molinari aveva attaccato Morra, reo di aver influenzato il meet up di Cosenza che ne ha chiesto l’espulsione. Oggi arriva la smentita di Morra, al Fatto Quotidiano.



“Mi è stato insegnato che bisogna volar alto altrimenti si diventa gravi e grevi – ha dichiarato Morra – il meet up è libero di chiedere tutte le disfunzioni che vuole. Sono stati i ragazzi che si sono mossi in questa direzione. Molinari e Barbanti si sono dichiarati contrari alla scelta dell’individuazione dei 5 colleghi deputati come nuova linfa per dare ulteriore energia al Movimento. E quindi i ragazzi di Cosenza si sono seccati e hanno rotto gli indugi. La debacle in Calabria? La conduzione della campagna elettorale è stata identica a quella delle europee. Evidentemente la nostra proposta non è stata apprezzata dagli elettori, che hanno optato per l’astensionismo”.