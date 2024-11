«L'azione di Enzo Bruno alla guida della Provincia di Catanzaro ha prodotto sul territorio molte ricadute positive, lascerà un'eredità importante al prossimo presidente che ci auguriamo possa essere Ernesto Alecci». Il senatore Pd, Ernesto Magorno, oggi ha partecipato all'iniziativa pubblica al museo Musmi di Catanzaro organizzata per tracciare il bilancio della presidenza Bruno alla Provincia, a pochi giorni dall'elezioni provinciali.

«Sebbene sia in corso il forum nazionale del partito dedicato al programma, ho scelto di essere a Catanzaro per testimoniare il giusto valore che occorre dare ai propri territori. Enzo Bruno - ha detto il senatore Magorno - è un amministratore capace e molto attento, che in questi anni si è speso per far fronte ai bisogni e alle esigenze delle diverse comunità. La sua esperienza per il Pd rappresenta un punto di valore, che non deve andare disperso. Oggi siamo qui per mettere il punto a un'esperienza, sicuri che da domani Enzo Bruno continuerà in altre vesti a dare il suo contributo. Ecco perché ho chiesto a Bruno e a tutto il partito provinciale un aiuto nell'imminente organizzazione di un seminario di approfondimento promosso dal gruppo Pd del Senato sulla manovra finanziaria nazionale, che il prossimo 10 novembre si svolgerà a Catanzaro alla presenza di Luciano D'Alfonso, capogruppo Pd nella commissione Bilancio di palazzo Madama. Si tratterà di un evento aperto alle riflessioni di tutti, a partire dai soggetti che operano sul territorio e vivranno sulla propria pelle gli effetti, a nostro giudizio negativi, delle scelte compiute dal Governo».