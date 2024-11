Lo dichiara il segretario del Pd calabrese, Ernesto Magorno. 'Nelle prossime ore annuncia verrà scelto il nuovo candidato a sindaco, un candidato che rappresenterà e interpreterà questa volontà di cambiamento'

"Rispetto i motivi che hanno portato Lucio Presta alla scelta di ritirare la propria candidatura a Sindaco di Cosenza e, a nome del Partito Democratico calabrese, lo ringrazio per l'impegno profuso e i progetti messi in campo in questi mesi, per rilanciare e cambiare in meglio la citta' di Cosenza". E' quanto dichiara il segretario del Pd calabrese, Ernesto Magorno, che aggiunge: "Esprimo, al contempo, la piena fiducia nella coalizione che sosteneva Presta e che fara' sicuramente tesoro delle sue idee innovative, continuando il percorso di rinnovamento gia' intrapreso, per condurre Cosenza a una grande rinascita democratica. Nelle prossime ore - annuncia - verra' scelto il nuovo candidato a sindaco, un candidato che rappresentera' e interpretera' questa volonta' di cambiamento e di aprire una fase nuova per Cosenza, una citta' meravigliosa ma sofferente a causa di azioni politiche e amministrative sbagliate, che deve riconquistare il suo ruolo di leadership territoriale non solo in Calabria, ma nell'intero Mezzogiorno".