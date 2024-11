«Andrà oggi per l’approvazione in Consiglio dei Ministri il provvedimento per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito della forte ondata di maltempo che tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre dello scorso anno ha colpito la Calabria». A darne notizia è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ringrazia il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci che proporrà il provvedimento su cui è stato acquisito il parere della Ragioneria generale dello Stato.

«La dichiarazione dello stato di emergenza è stata richiesta dalla Regione Calabria con riferimento alle mareggiate che tra il 22 e il 24 novembre hanno colpito le coste tirreniche centro-settentrionali, nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, e gli eventi alluvionali che il 26 novembre e il 3 dicembre hanno colpito la fascia ionica della Calabria centro settentrionale, tra cui il violento nubifragio che ha investito la città di Catanzaro, causando danni alle infrastrutture viarie, ad infrastrutture pubbliche e ad insediamenti privati. Con l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri - conclude il sottosegretario Ferro - si consentirà tra l’altro di dare sostegno ai privati e alle attività economiche che hanno subito danni dall’alluvione».